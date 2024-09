PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Sachbeschädigung +++ Trickbetrug +++ Raub +++ Ladendiebstahl +++ Fahren unter Alkoholeinfluss +++ Diebstahl von Motorroller +++ Einbruch in Scheune +++

Limburg (ots)

Limburg (ots)

Pressemeldung der PD Limburg-Weilburg vom 28.09.2024

1. Sachbeschädigung auf Grundstück

Tatort: 65604 Elz, Alter Dietkircher Weg Tatzeit: Freitag 27.09.2024, 00:30 Uhr - 08:30 Uhr

Unbekannte wüteten auf Gartengrundstück.

Am Freitag 27.09.2024 verschafften sich Unbekannte zwischen 00:30 Uhr und 08:30 Uhr Zugang zu einem Gartengrundstück in 65604 Elz, Alter Dietkircher Weg. Hierbei beschädigten und überwanden sie das verriegelte Gartentor und beschädigten in der Folge den auf dem Grundstück befindlichen Pool. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000EUR.

Zeugen, die in dem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

2. Trickbetrug

Tatort: 65604 Elz, Rathausstraße Tatzeit: Freitag, 27.09.2024, 14:47 Uhr

Unbekannter bot Mobiltelefon zum Kauf an. Am Freitag, 27.09.2024, 14:47 Uhr versuchte eine männliche Person in einem Schnellimbiss in der Rathausstraße in Elz ein Handy für mehrere Hundert EUR zu veräußern. Um den potentiellen Käufer hinsichtlich des Verkaufspreises zu täuschen, wurde diesem eine offensichtlich gefälschte Rechnung vorgelegt. Der potentielle Käufer ging dem illegalen Geschäftsgebaren nicht auf den Leim und alarmierte die Polizei.

Der Täter konnte unerkannt vom Tatort flüchten. Personenbeschreibung: Männlich, zwischen 16-20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kurze, schwarze Haare, seitlich rasiert, dunkler Dreitagebart, bekleidet mit schwarzer Kappe, schwarze Nike Windbreaker Jacke, dunkle, kurze Sporthose, schwarze Sneaker.

Zeugen, die den Vorfall beobachteten oder Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

3. Raub / gefährliche Körperverletzung / Bedrohung

Tatort: 65549 Limburg, Bahnhof Tatzeit: Freitag, 27.09.2024, 15:30 Uhr - 16:00 Uhr

Täter attackierten Person und rauben Basecap.

Am Freitagnachmittag, 27.09.2024 zwischen 15:30 Uhr - 16:00 Uhr kam es am Gleis 1 des Limburger Hauptbahnhofs zu einem Übergriff von zwei Tätern auf eine Person. Hierbei versuchten die Täter den Geschädigten zur Herausgabe seines E-Scooters zu bewegen. Die Täter schlugen und traten auf den Geschädigten ein, bedrohten ihn und entwendeten sein Basecap mit der Aufschrift "Gucci".

Täter I: Männlich, jugendlich, ca. 150 cm groß, schwarze, kurze Hose, trug zum Tatzeitpunkt eine blaue Basecap (ebenfalls mit der Aufschrift "Gucci").

Täter II: Männlich, jugendlich, ca. 165 cm groß, trug bei Tatausführung ein gemustertes Basecap

Hinweise erbittet die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431-91400.

4. Ladendiebstahl

Tatort: 65549 Limburg, Werner-Senger-Straße Tatzeit: Sonntag, 22.09.2024, 13:11 Uhr - 13:22 Uhr

Täterinnen entwendeten hochwertige Winterjacken.

Wie erst jetzt bekannt wurde, entwendeten zwei Täterinnen am verkaufsoffenen Sonntag, 22.09.2024 in Limburg zwischen 13:11 Uhr und 13:22 Uhr zwei hochwertige Winterjacken der Marke Wellensteyn und flüchteten unerkannt.

Die Täterinnen werden wie folgt beschrieben: I) ca. 170 cm groß, ca. 25 Jahre, blonde Haare, zum Zopf gebunden, trug dunkle Oberbekleidung, osteurop./südl. Phänotyp II) ca. 180 cm groß, ca. 25 Jahre, schwarze Haare, osteurop./südl. Phänotyp

Mögliche Zeugen werden gebeten, die Polizeidienststelle in Limburg unter der Rufnummer 06431-91400 zu kontaktieren.

5. Fahren unter Alkoholeinfluss

5.1 Betrunkener auf Fahrrad

Tatort: 65549 Limburg, Offheimer Weg Tatzeit: Samstag, 28.09.2024, 02:05 Uhr

Eine Funkstreife wurde am Samstag, 28.09.2024, 02:05 Uhr auf einen deutlich alkoholisierten 35-jährigen Radfahrer aus dem Raum Limburg aufmerksam. Dieser konnte nach kurzer Verfolgung einer Kontrolle unterzogen und festgenommen werden.

5.2 Betrunkener auf E-Scooter

Tatort: 65549 Limburg, Blumenröder Straße / Holzheimer Straße Tatzeit: Samstag, 28.09.2024, 02:09 Uhr

Auf eine zweite, 23-jährige Person aus Limburg, die ebenfalls unter dem Einfluss von Alkohol und mutmaßlich von Betäubungsmittel stand, wurde eine Streife in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 02:09 Uhr aufmerksam. Diese befand sich zuvor gemeinsam mit einer weiteren Person fahrend auf einem E-Scooter. Auch hier wurde der Fahrzeugführer vorläufig festgenommen und zur Dienststelle der Polizei Limburg verbracht.

In beiden Fällen wurden bei den Beschuldigten Blutentnahmen durchgeführt, die Personen im Anschluss entlassen. Beide werden sich wegen Trunkenheit im Verkehr bzw. Straßenverkehrsgefährdung strafrechtlich verantworten müssen.

6. Diebstahl von Motorroller

Tatort: 65599 Dornburg Frickhofen, Breitheck Tatzeit: Samstag, 28.09.2024, 02:00 Uhr - 02:30 Uhr

Mehrere Jugendliche entwendeten einen Motorroller.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 28.09.2024, zwischen 02:00 Uhr - 02:30 Uhr gelang es mehreren Jugendlichen die technische Sicherung eines in 65599 Dornburg Frickhofen, Breitheck, abgestellten Motorroller zu überwinden und diesen zu entwenden. Unweit des Tatorts wurde durch die Täter versucht, den Roller "kurzzuschließen", was nicht gelang. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200EUR. Die Täter entkamen unerkannt und ließen den Roller in Tatortnähe zurück. Aktuell bestehen keine Täterhinweise.

7. Feldscheune / Maschinenhalle aufgebrochen

Tatort: 65606 Villmar, Gemarkung "Im Geugen" Tatzeit: Montag, 23.09.2024, 16:30 Uhr - Donnerstag, 26.09.2024, 16:30 Uhr

Durch unbekannte Täter wurden aus einer verschlossen Feldscheune von mehreren Ackerschleppern die Anhängerkupplungen (Zugmaul) und ein Oberlenker entwendet.

Zwischen Montagnachmittag und Donnerstag wurde in Villmar eine am Ortsrand stehende Feldscheune, die sich am Wirtschaftsweg zwischen der Kreisstraße 467 und der Landstraße 3365 befindet, aufgebrochen. Die unbekannten Täter beschädigten ein Vorhängeschloss an der Zugangstür zur Scheune und gelangten dadurch ins Gebäudeinnere. Dort wurden von drei Ackerschleppern/Traktoren die Zugvorrichtungen, sowie ein Oberlenker demontiert und entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von 2100 EUR.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Weilburg unter der Rufnummer 06471 938640 entgegen.

8. Sachbeschädigung an PKW

Tatort: 35781 Weilburg, Wilhelmstraße Tatzeit: Freitag, 27.09.2024, 07:10 Uhr - 13:10 Uhr

In Weilburg wurde am Freitagmorgen ein Pkw im Bereich des Kotflügels vorne zerkratzt.

Der 42-jährige Geschädigte parkte seinen Pkw Mazda, neben weiteren Fahrzeugen, im frei zugänglichen Hof eines Mehrfamilienhauses. Durch unbekannte Täter wurde im Tatzeitraum der vordere Kotflügel des Pkws, auf der Fahrerseite, mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. In den vergangenen Monaten wurde der Pkw des Geschädigten bereist zweimal auf die Art und Weise beschädigt. Der Sachschaden wird auf 500 EUR geschätzt.

Die Polizeistation Weilburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte um Hinweise unter der Rufnummer 06471 / 938640

9. Sachschadensunfall im Einmündungsbereich

Unfallort: 35796 Weinbach, Kubacher Weg - "Weilstraße" L3025 Unfallzeit: Freitag, 27.09.2024, 11:34 Uhr

Am Freitag kam es zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge an der Einmündung des Kubacher Wegs und der Weilstraße. Hierbei entstand Blechschaden.

Der 73-jährige Fahrer eines Pkw, VW Tiguan befuhr den Kubacher Weg in Richtung der Weilstraße. An der Einmündung missachtete er den bevorrechtigten 65-jährigen Fahrer eines VW Transporters auf der Weilstraße. Der VW Tiguan stieß mit seiner Front in die Fahrerseite des VW Transporters. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4700 EUR

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell