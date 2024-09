PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Werkzeuge aus Transporter gestohlen +++ PKW-Diebstahl scheitert +++ Betrunken Unfall verursacht

Limburg (ots)

1. Werkzeuge aus Transporter gestohlen,

Limburg, Offheimer Weg, Montag, 23.09.2024, 17 Uhr bis Mittwoch, 25.09.2024, 14:05 Uhr

(cw)Zwischen Montagabend und Mittwochnachmittag wurde in Limburg ein Transporter aufgebrochen.

Zwischen 17 Uhr am Montag und Mittwoch, 14:00 Uhr stand der orangene Mercedes Vito im Offheimer Weg geparkt. In diesem Zeitraum zerstörte ein Täter die Scheibe der Heckflügeltür und gelangte so auf die Ladefläche des Wagens. Dort war diverses Werkzeug, unter anderem elektrische Sägen und Bohrmaschinen gelagert, welche der Dieb mitnahm. Der Wert der Gegenstände wird mit etwa 3.000 beziffert. Auch verursachte der Dieb einen Sachschaden von 500 Euro.

Nicht nur für private PKW gilt: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug. Stellen Sie Ihr Fahrzeug sicher ab, im besten Fall auf dem Betriebsgelände oder nehmen Sie Ihre Werkzeuge mit. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. PKW-Diebstahl scheitert,

Weilmünster, "Am Bleidenbach", Dienstag, 24.09.2024, 14:40 Uhr bis Mittwoch, 25.09.2024, 7:15 Uhr

(cw)Zwischen Dienstag und Mittwoch wurde in Weilmünster versucht, einen PKW zu stehlen. Ein Smart ForTwo stand zwischen 14:40 Uhr und 7:15 Uhr in der Straße "Am Bleidenbach". Ein unbekannter Täter brach zunächst über die Beifahrertür in den Smart ein. Dort riss er die Verkleidung unter dem Lenkrad ab und versuchte, dass Fahrzeug kurzzuschließen. Dies gelang nicht, so dass der Dieb wieder von dannen zog. Auch wenn der Diebstahl nicht gelang, entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

3. Betrunken Unfall verursacht,

Weilburg, Waldhäuser Weg, Mittwoch, 25.09.2024, 20:40 Uhr

(cw)Mittwochabend ereignete sich in Weilburg ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Gegen 20:40 Uhr war ein 34-jähriger mit seinem BMW im "Waldhäuser Weg" unterwegs als er in Höhe der Hausnummer 17 nach rechts von der Straße abkam und gegen einen Mazda stieß. Dieser wiederum wurde auf einen Opel geschoben. Damit nicht genug, stieß der 34-Jährige schlussendlich noch gegen einen Ford. Der Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Sowohl der BMW als auch der Mazda und der Ford waren nicht länger fahrbereit. Der Sachschaden wird auf 26.000 Euro geschätzt. Ursächlich für den Unfall war der Alkoholgenuss des Mannes. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Der Fahrer muss sich nun einem Strafverfahren stellen. Auch wurde sein Führerschein sichergestellt.

