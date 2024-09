PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Mehrere PKW von Dieben heimgesucht +++ Einbruch in Wohnhaus +++ E-Bikes gestohlen +++ Diebstahl von Veranstaltungsgelände +++ Motorrollerdiebstahl +++ Schwerer Verkehrsunfall

Limburg (ots)

1. Mehrere PKW von Dieben heimgesucht,

Limburg, Stadtgebiet, Freitag, 20.09.2024, 10:00 Uhr bis 18:30 Uhr

(cw)Im Limburger Stadtgebiet brachen Diebe am Freitagnachmittag mindestens vier PKW auf. Bereits am Samstag berichtete die Polizei Limburg über einen Einbruch in einen PKW in der Mundipharmastraße in Limburg. Über das Wochenende wurden weitere Taten angezeigt, welche sich ebenfalls am Freitagnachmittag in Limburg ereigneten. In allen Fällen wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen. Insgesamt entstand ein mehrere hundert Euro hoher Sachschaden. In Limburg-Eschhofen war ein Peugeot Ziel des Täters. Dieser stand am Freitag zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr geparkt auf einem Parkplatz in der Straße "Zum Schwengelsberg". Aus diesem wurde eine Geldbörse entwendet.

Ebenfalls in Eschhofen hatte es ein Täter auf einen Ford Focus abgesehen, welcher zwischen 17:40 Uhr und 18:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Mühlener Straße gestanden hatte. Aus dem Ford wurde eine Handtasche gestohlen. Im Schleusenweg in Limburg war ein Mercedes Vito das Ziel des Täters. Dieser stand zwischen 13 Uhr und 16 Uhr auf dem Parkplatz geparkt. Aus diesem wurde neben einem Rucksack auch eine Lederjacke gestohlen. Der Wert der Gegenstände wird mit etwa 300 Euro angegeben. Einfach machte es hingegen der Nutzer eines Peugeot in Limburg - Staffel. Dieser hatte seinen PKW am Freitag gegen 10:00 Uhr am Bahnhof unverschlossen abgestellt. Als er zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er fest, dass eine Umhängetasche im Wert von etwa 50 Euro entwendet worden war. Die Polizei weist daraufhin, keine Wertgegenstände sichtbar in den Fahrzeugen zurückzulassen. Nur wenige Sekunden benötigt es, eine Scheibe zu zerstören und in das Innere des Fahrzeuges zu greifen. Oftmals steht der Schaden dann in keinem Verhältnis zum Stehlgut. Machen Sie es den Tätern nicht zu einfach. Nehmen Sie Wertgegenstände mit oder verstauen Sie diese so, dass sie von außen nicht gesehen werden können. Die Polizei ist in allen Fällen auf Zeugen angewiesen. Sollten Sie die Taten beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0

2. Einbruch in Wohnhaus,

Bad Camberg, Würges, Alsdorfer Straße, Samstag, 21.09.2024, 18 Uhr bis Sonntag, 22.09.2024, 16:20 Uhr

(cw)Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag wurde in Bad Camberg in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Ein in der Alsdorfer Straße im Stadtteil Würges stehendes Einfamilienhaus wurde zwischen 18:00 Uhr und 16:20 Uhr das Ziel von Einbrechern. Zunächst erklommen Unbekannte das Vordach des Hauses, um anschließend das Fenster zur Küche aufzubrechen. Nachdem sie so in das Haus gelangt waren, durchsuchten sie mehrere Räume und flohen mit Wertgegenständen und Bargeld im vierstelligen Bereich. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich bei Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

3. E-Bikes gestohlen,

Limburg, Frankfurter Straße, Sonntag, 22.09.2024, 13 Uhr bis 14 Uhr

(cw)Zwei E-Bikes wurden am Sonntagnachmittag in der Limburger Fußgängerzone entwendet. In der Frankfurter Straße in Höhe Nr. 9 hatten die Nutzer ihre E-Bikes gegen 13 Uhr abgestellt und angeschlossen. Als sie nach nur einer Stunde zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass die Täter das Schloss zerstört und beide E-Bikes gestohlen hatten. Der Wert der beiden Räder beläuft sich auf etwas 5.500 Euro. Hinweise auf die Tat oder die Täter nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

4. Diebstahl von Veranstaltungsgelände,

Limburg, Dietkirchen, Poststraße in Richtung Lahnufer, Sonntag, 22.09.2024, 2 Uhr bis 7 Uhr

(cw)In der Nacht auf Sonntag waren in Limburg-Dietkirchen ein Zeltlager und die dort gelagerte Technik das Ziel von Dieben. Unbekannte betraten zwischen 2 Uhr und 7 Uhr das Veranstaltungsgelände in der Poststraße in der Nähe der Lahn. In einem dort befindlichen Zelt war verschiedene Veranstaltungstechnik im Wert von mehreren tausend Euro gelagert. Unbekannte entwendeten mehrere Gegenstände aus dem Zelt und entkamen unerkannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

5. Motorrollerdiebstahl,

Weilmünster, Aulenhäuser Straße, Samstag, 21.09.2024, 21 Uhr bis Sonntag, 22.09.2024, 10:30 Uhr

(cw)Einen Roller versuchten Unbekannte zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag in Weilmünster zu stehlen. Auf einen in der Aulenhäuser Straße abgestellten Roller der Marke Piaggio hatten es die Täter zwischen 21 Uhr und 10:30 Uhr abgesehen. Zunächst hatten die Diebe den Roller weggeschoben, um ihn auf einem nahegelegenen Parkplatz kurzzuschließen und damit wegzufahren. Als dies nicht gelang, ließen sie den Piaggio-Roller auf dem Parkplatz zurück, wo er am folgenden Vormittag durch den Eigentümer gefunden wurde. Durch die Manipulationsversuche entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Wer in diesem Zusammenhang ungewöhnliche Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, die Kriminalpolizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu informieren.

6. Schwerer Verkehrsunfall,

Weilburg, Limburger Straße, Sonntag, 22.09.2024, 17:00 Uhr

(cw)Ein schwerwiegender Verkehrsunfall ereignete sich Sonntagnachmittag in Weilburg. Gegen 17:00 Uhr befuhr der 40-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz die Limburger Straße in Richtung der Lahnbrücke. An der Einmündung zur Straße "Am Postplatz" wurde dieser aufgrund der Ampelanlage langsamer. Der 60-Jährige Fahrer eines Chevrolets registrierte dies nicht, kollidierte mit dem Mercedes und fuhr weiter über die Gegenfahrbahn gegen eine dortige Treppe. Der 60-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Verursacher reichlich Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von fast drei Promille. Noch in der Klinik wurde dem 60-Jährigen Blut abgenommen und der Führerschein sichergestellt. Der Chevrolet war nicht länger fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden des Unfalls wird auf über 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell