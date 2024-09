Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wildunfälle

Altenburg (ots)

Altenburger Land: In der Nacht von 02.09.2024 zum 03.09.2024 ereigneten sich im Landkreis mehrere Verkehrsunfälle mit Wildtieren. So stießen Verkehrsteilnehmer auf der Kreisstraße zwischen Rodameuschel und Mehna, auf der Landstraße 1361 zwischen Schmölln und Crimmitschau sowie auf der Ortsumgehung von Altenburg mit Rehen zusammen. In Schmölln hingegen kollidierte ein Fahrzeug in der Altenburger Straße mit einem Dachs. Diese Unfälle führten zu Blechschäden und verendeten Tieren. Auch in Nobitz im Ortsteil Flemmingen querte in den Abendstunden des 02.09.2024 gegen 20:00 Uhr ein Reh die Straße. Ein 15-jähriger Mopedfahrer konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Tier. Dabei kam er zu Fall und zog sich Verletzungen zu, welche in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Das Reh verendete am Unfallort.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell