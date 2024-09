LPI-G: Unfall auf Radweg

Gera (ots) - Gera: Zu vier gemeldeten Bränden kamen am Wochenende Feuerwehr und Polizei zum Einsatz. So wurde am Samstag (31.08.2024), gegen 11:00 Uhr ein Brand im Geraer Stadtwald (Höhe Martinsgrund) gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass vorhandene, bereits gelöschte Glutnester erneut aufflammten. Gegen 16:25 Uhr am Samstag (31.08.2024) wurde ein Brand zwischen Grüna und Hartmannsdorf gemeldet. Hier brannte aus ...

mehr