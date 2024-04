POL-AC: Raubüberfall auf Tankstelle - Täter flüchtet mit Geld und Zigaretten

Aachen (ots) - An diesem Wochenende hat Alemannia Aachen die große Chance, in die dritte Fußballliga aufzusteigen. Morgen Nachmittag (27. April) empfängt Alemannia Aachen ab 14 Uhr den 1. FC Bocholt auf dem Tivoli und hat es selbst in der Hand, den Aufstieg perfekt zu machen. Rund um den Tivoli werden ...

mehr