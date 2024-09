Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vier Brandeinsätze am Wochenende

Gera (ots)

Gera: Zu vier gemeldeten Bränden kamen am Wochenende Feuerwehr und Polizei zum Einsatz. So wurde am Samstag (31.08.2024), gegen 11:00 Uhr ein Brand im Geraer Stadtwald (Höhe Martinsgrund) gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass vorhandene, bereits gelöschte Glutnester erneut aufflammten.

Gegen 16:25 Uhr am Samstag (31.08.2024) wurde ein Brand zwischen Grüna und Hartmannsdorf gemeldet. Hier brannte aus noch ungeklärter Ursache eine Wiesenfläche von ca. 150 Quadratmetern.

Am Sonntagnachmittag (01.09.2024, gegen 15:00 Uhr) wurde der Rettungsleitstelle ein Wiesenbrand in der Ronneburger Straße / Freiligrathstraße gemeldet. Hier brannten ca. 500 Quadratmeter einer umfriedeten Wiese. Kurz vor 16:00 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Otto-Schott-Straße aus, nachdem dort eine Fläche von ca. 20 x 20 Meter Brachfläche mit Strauch- und Baumbewuchs gebrannt hatte.

Alle Brände konnten gelöscht werden. Warum es zum Brandausbruch kam, ist unbekannt. Die Ermittlungen dazu wurden eingeleitet. Zeugen, welche Hinweise dazu geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

