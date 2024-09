LPI-G: 2,2 Promille auf dem Fahrrad

Altenburg (ots) - Altenburg: Einen Aufkleber mit einem offenbar volksverhetzenden Schriftzug brachten unbekannte Täter an ein Haus in der Fabrikstraße an. In dem Haus selbst befindet sich ein Migrationsverein. Ein Verantwortlicher bemerkte den Aufkleber und meldete dies der Altenburger Polizei. Die Tatzeit selbst kann auf den Zeitraum vom 29.08.2024 - 30.08.2024 eingegrenzt werden. Die Altenburger Polizei ermittelt dazu (Bezugsnummer 0226509/2024) und nimmt Zeugenhinweise ...

