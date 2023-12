LPI-SHL: Vier Verletzte nach Verkehrsunfall

Suhl (ots) - In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochnachmittag gelangten unbekannte Täter gewaltsam in einen Bungalow in der Böttcherstraße in Suhl. Die Unbekannten durchwühlten den Bungalow und entwendeten einen Fernseher und Receiver sowie eine Kochplatte. Es entstand ein Sach- und Entwendungsschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens ...

