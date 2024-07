Polizei Köln

POL-K: 240727-1-K 17-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Köln (ots)

Am Samstagmorgen (27. Juli) ist ein Motorradfahrer (17) in der Anschlussstelle Brühl-Nord der BAB 553 verunglückt. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 17-Jährige gegen 5.30 Uhr in der Ausfahrt mit seinem Motorrad auf die Kerkrader Straße in den Gegenverkehr gerutscht und von einem aus Richtung Brühl kommenden Honda (Fahrerin:59) erfasst worden. Die 59-Jährige Autofahrerin kam mit einem Schock ins Krankenhaus. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sichert die Spuren am Unfallort. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperren Polizisten die Anschlussstelle Brühl-Nord und die Kerkrader Straße in Fahrtrichtung Industriestraße. (ja/de)

