Polizei Köln

POL-K: 240726-2-K Mutmaßlicher Einbrecher in Köln-Mülheim festgenommen - Haftrichter

Köln (ots)

Auf der Bergisch-Gladbacher Straße in Köln-Mülheim haben Streifenpolizisten einen mutmaßlichen Einbrecher in der Nacht zu Freitag (26. Juli) in dem Keller eines Mehrfamilienhauses auf frischer Tat gestellt und festgenommen. Nach aktuellem Ermittlungsstand hatte ein Hausbewohner gegen 00.45 Uhr die Polizei gerufen, nachdem ein Alarm auf seinem Smartphone aufgelaufen war. Über die Aufnahmen eines installierten Videosystems beobachtete er dann den Verdächtigen, nachdem dieser sich mit Schraubendrehern in den Händen an der Hauseingangstür zu schaffen gemacht hatte. Kurz darauf fand ihn dann das hinzugerufene Streifenteam in seinem Versteck hinter einem Wandvorsprung und brachte den Mann ins Polizeigewahrsam. Neben einem Nothammer und mehreren Küchenmessern stellten die Beamten auch die als Tatwerkzeug genutzten Schraubendreher sicher. Der Festgenommene, der derzeit keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (es/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell