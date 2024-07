Polizei Köln

POL-K: 240726-3-K Raub einer Halskette am Kölner Dom - Überfall von polizeilicher Videobeobachtung aufgezeichnet

Köln (ots)

Nach einem Halskettenraub am Freitagmorgen (26.Juli) am Kölner Dom hat die Polizei kurz nach der Tat dank polizeilicher Videobeobachtung zwei Begleiter (13, 16) der noch unbekannten Täter identifiziert. Im Zuge der sofortigen Fahndung kletterte der 16-Jährige aus einem Fenster der Einrichtung, in welcher die beiden Jungen untergebracht sind. Polizisten vereitelten die Flucht.

Der Raub zum Nachteil des 60 Jahre alten Kerpeners um kurz nach 6 Uhr ist auf dem Video dokumentiert. Die Fahndung nach den beiden unbekannten Tätern dauert an. Nach Aussage des Überfallenen sollen die zwei jungen Männer ihn zunächst nach Zigaretten gefragt, ihm dann unvermittelt in den Bauch geboxt und die Goldkette vom Hals gerissen haben. (as/de)

