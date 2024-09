POL-LM: Golf gestohlen +++ Fenster einer Schule beschädigt +++ Täter nach Sachbeschädigung festgenommen +++ Verkehrsunfallflucht

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Golf gestohlen,

Limburg, Eschhöfer Weg, Freitag, 20.09.2024, 3 Uhr bis 7 Uhr

(cw)Freitagmorgen stahlen Unbekannte einen PKW in Limburg. Ein 25-Jähriger hatte seinen weißen Golf 6 R am Vorabend auf dem Parkplatz eines Vereins im "Eschhöfer Weg" abgestellt. Gegen 3 Uhr kam er nochmal an seinem Fahrzeug vorbei. Gegen 7 Uhr bemerkte der Halter, dass sein PKW gestohlen worden war. Der Golf 6 im Wert von etwa 15.000 Euro wird als gut gepflegt und in einem auffälligen getunten Zustand beschrieben. An dem Fahrzeug waren zuletzt die Kennzeichen "NR-XE 53" angebracht. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrzeuges nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

2. Fenster einer Schule beschädigt,

Dornburg, Frickhofen, Mozartstraße, Freitag, 20.09.2024, 18 Uhr bis Dienstag, 24.09.2024, 6 Uhr

(cw)Zwischen Freitag und Dienstag kam es in Dornburg-Frickhofen zu einer Sachbeschädigung an einem Schulgebäude.

Am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr bemerkten Mitarbeiter einer Schule in der Mozartstraße mehrere Beschädigungen an Fenstern. Diese zur Mozartstraße hin gelegenen Fenster wiesen mehrere Löcher auf. Diese seien am Freitagabend gegen 18 Uhr noch nicht vorhanden gewesen. Nach ersten Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass Gegenstände gegen die Scheiben geworfen worden sind. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro beziffert.

Wer im Umkreis dieser Schule im Verlauf des Wochenendes und am Montag verdächtige Personen wahrgenommen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Täter nach Sachbeschädigung festgenommen, Limburg, Am Schlag, Dienstag, 24.09.2024, 07:00 Uhr

(cw)Dienstagmorgen randalierte ein Mann in Limburg und beschädigte einen PKW. Er wurde festgenommen.

Gegen 7 Uhr meldete die Halterin eines weißen Ford Focus in der Straße "Am Schlag", dass ein Mann diesen gerade beschädigen würde. Eine Streife der Polizeistation Limburg konnte den 51-jährigen wohnsitzlosen Mann noch auf der Windschutzscheibe sitzend antreffen und festnehmen. Es stellte sich heraus, dass dieser den Ford willkürlich ausgesucht und beschädigt hatte. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Der Mann wurde anschließend in eine Klinik eingeliefert.

4. Verkehrsunfallflucht,

Bad Camberg, Camberg, Hopfenstraße, Montag, 23.09.2024, 19:30 Uhr bis Dienstag, 24.09.2024, 7 Uhr

In der Nacht auf Dienstag wurde in Bad Camberg ein PKW bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden.

Ein schwarzer Cupra Formentor war zwischen 19:30 Uhr und 7 Uhr in der Hopfenstraße geparkt, als ein unbekanntes Fahrzeug den linken Außenspiegel zerstörte. Auch die Fahrertür wurde beschädigt. Der Sachschaden beträgt circa. 2.500 Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

