PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Kollision beim Abbiegevorgang +++ Bildstock verwüstet

Limburg (ots)

1. Kollision beim Abbiegevorgang,

Bad Camberg, Frankfurter Straße, Montag, 23.09.2024, 12:27 Uhr

(cw)Montagmittag führte Unachtsamkeit zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in Bad Camberg.

Gegen 12:25 Uhr befuhr eine 78-Jährige in ihrem Fiat die Frankfurter Straße aus Richtung Bad Camberg kommend. An der Kreuzung zur Alsdorfer Straße musste die Fahrerin verkehrsbedingt anhalten. Ein hinter ihr fahrender 43-Jähriger übersah dies. Sein Mazda kollidierte mit dem Fiat der 78-Jährigen. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden dabei beschädigt, der Schaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.

2. Bildstock verwüstet,

Waldbrunn, Ellar, Waldweg zwischen "Am Oberholz" und Sportplatz, Donnerstag, 19.09.2024, 11 Uhr bis 14:30 Uhr

(cw)Bereits letzten Donnerstag wurde in Waldbrunn ein Bildstock beschädigt.

Zwischen 11 Uhr und 14:30 Uhr beschädigte eine unbekannte Person einen Bildstock, welcher sich in Ellar an einem Waldweg zwischen der Straße "Am Oberholz" und dem Sportplatz befindet. Mit einem Stein warf der Randalierer das Schaufenster ein und beschädigte eine im Inneren stehende Statue. Eine Flagge, die sich ebenfalls im Innenbereich des Bildstocks befand, wurde abgerissen und wenige Meter entfernt auf dem Waldboden zurückgelassen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell