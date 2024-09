POL-WES: Moers - Verkehrsunfall mit einer schwer und zwei leicht verletzten Personen

Kamp-Lintfort (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in den Tower und das Clubhaus eines örtlichen Flugvereins an der Alpener Straße eingebrochen. Die Unbekannten nahmen Geld aus einer Geldkassette mit. Es konnten Aufbruchspuren an einer Tür, einem Schrank und einem Tresor festgestellt werden. Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0. BH/ 240922-1220 Kontakt für ...

