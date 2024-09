Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Schwer verletzter Motorradfahrer bei Verkehrsunfall

Hamminkeln (ots)

Am Samstagvormittag ereignete sich gegen 11:15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in Hamminkeln auf der Venninghauser Straße. Zur Unfallzeit befuhr eine 43-jährige Frau aus Wesel mit ihrem Pkw die Venninghauser Straße in Richtung Dingden und beabsichtigte, einen vorausfahrenden PKW zu überholen. Als sie in Höhe des Schlümersweg zum Überholen ansetzte, kam es zum Zusammenstoß mit einem nachfolgenden Motorradfahrer, der seinerseits die beiden Pkw überholen wollte. Der 37-jährige Kradfahrer aus Gelsenkirchen kam zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde nach notärztlicher Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Venninghauser Straße bis 12:30 Uhr komplett gesperrt; der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell