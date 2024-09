POL-WES: Wesel - 62-Jähriger bei Arbeitsunfall tödlich verletzt

Moers (ots) - Am Abend haben unbekannte Täter mehrere (Papier)Mülltonnen in Brand gesetzt. Gegen 21:15 Uhr setzten sie in der Leipziger Straße eine Papiertonne in Brand. Das Feuer löschte die Feuerwehr. Gegen 23:00 Uhr wurden im Dresdener Ring zwei Mülltonnen in Brand gesetzt, die Mülltonnen brannten vollständig ab. Erneut erschien die Feuerwehr für die Löscharbeiten. Außerdem geriet gegen 18:00 Uhr auf der ...

