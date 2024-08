Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unter Drogeneinfluss auf E-Scooter unterwegs

Mutterstadt (ots)

Am Montagmorgen, 19.08.2024, stellten die Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt einen E-Scooter-Fahrer ohne Versicherungskennzeichen fest. In der Kontrolle stellte sich heraus, dass der E-Scooter versichert ist und das Versicherungskennzeichen aber aufgrund eines Defekts nicht angebracht werden konnte. Im Gespräch mit dem 24-jährigen Fahrer konnten Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum erlangt werden. Ein durchgeführter Drogentest schlug gleich auf drei unterschiedliche Betäubungsmittel an. Der 24-Jährige wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Den Fahrer erwartet zunächst eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

