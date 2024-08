Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Pfandflaschen aus Supermarkt entwendet

Speyer (ots)

Am Montag, gegen 16:20 Uhr, entwendeten vier junge Männer gemeinsam einen Einkaufwagen voller Pfandflaschen von einem Supermarkt aus der Dudenhofer Straße. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnten die vier Täter mit dem entwendeten Einkaufwagen festgestellt werden. Die Männer flüchteten in unterschiedliche Richtungen, sodass lediglich ein 20-Jähriger als Täter identifiziert werden konnte. Die Ermittlungen zur Identität der anderen drei Tatverdächtigen dauern an. Der Einkaufwagen samt Pfandflaschen konnte wieder an den Supermarkt ausgehändigt werden.

