POL-PDLU: Speyer- Heckscheibe an geparkten Pkw eingeschlagen

Altrip (ots) - Am Samstag (28.06.2024) kam es am frühen Nachmittag zu einem Körperverletzungsdelikt im Bereich Moltkestraße/Ludwigsplatz. Der 26-jährige Geschädigte gab an, durch drei bis vier unbekannte Täter körperlich angegriffen worden zu sein. Er wurde durch den Angriff leicht verletzt und in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt ...

