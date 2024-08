Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Einbrecher scheitert

In den vergangenen Tagen war in Uhingen ein Einbrecher unterwegs.

Ulm (ots)

Zwischen Donnerstag 1.8. und Mittwoch 14.8. versuchte ein Unbekannter zwei Fenster zu einem Büroraum in der Bismarckstraße aufzuhebeln. Dabei setzt der Einbrecher mehrfach an den Fenstern an. Da die standhielten, ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtete unerkannt. Die Polizei Uhingen (Tel. 07161/93810 ) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden an den Fenstern beträgt rund 1.000 Euro.

Der richtige Schutz kann einen Einbruch verhindern. Bessern sie den Schutz an Ihren Fenstern und Türen nach. Achten sie etwa auf eine stabile Verriegelung. Den richtigen Schutz empfehlen die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen sowie Broschüren der Polizei. Diese gibt es auf jeder Polizeidienststelle. Im Internet finden Sie Tipps zum Einbruchsschutz unter www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de.

