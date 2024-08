Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - In Auto eingebrochen und geflüchtet

Angelockt von einer Handtasche fühlte sich wohl ein Autoknacker am Mittwoch in Göppingen.

Ulm (ots)

Gegen 2.40 Uhr sahen Zeugen, wie sich ein Unbekannter an einem geparkten Seat in der Reuschstraße zu schaffen machte. An dem Fahrzeug hatte der Einbrecher die Seitenscheibe eingeschlagen. Auf dem Beifahrersitz lag eine Handtasche. Die war wohl gut sichtbar und daraus hatte der Unbekannte die Geldbörse genommen. Die Zeugen konnten den Einbrecher als große und schwarz gekleidete Person beschreiben. Die rannte in Richtung Stadion davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief ohne Erfolg. Die Polizei Göppingen ermittelt nun.

Die Polizei warnt davor, Wertsachen in Autos zurückzulassen. Das lockt Diebe an und ein Auto ist kein Tresor. Schließen Sie Ihr Auto immer ab, auch wenn Sie sich nur kurzfristig davon entfernen. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de

