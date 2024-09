Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Plittersdorf - Fahrzeug aus dem Rhein geborgen, Ermittlungen eingeleitet

Plittersdorf (ots)

Am Mittwoch fanden Taucher der Wasserschutzpolizei bei der Bergung eines Pkw aus dem Rhein darin augenscheinlich menschliche Knochen. Bereits vergangene Woche war der Haken eines Anglers im Wasser an etwas hängen geblieben, woraufhin der Zeuge ins Wasser ging und der Angelschnur nachtauchte. Hierbei entdeckte er das Fahrzeugkennzeichen und verständigte das Wasserwirtschaftsamt. Durch diese zur Bergung des Autos beauftragt, sollte durch Polizeitaucher der Wasserschutzpolizei des Polizeipräsidiums Einsatz das Auto am Mittwoch geborgen werden. Hierbei konnten jedoch augenscheinlich menschliche Knochen im Inneren festgestellt werden. Ersten Erkenntnissen zu Folge, dürfte sich das Fahrzeug - ein roter Opel - bereits seit rund 38 Jahren im Wasser befinden. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben nun die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen: Erste Erkenntnisse deuten auf eine Vermisstensache aus dem Jahr 1986. Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte, die auf ein Kapitalverbrechen hindeuten.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell