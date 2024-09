Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bischweier - Festnahme nach Pkw-Diebstahl

Bischweier (ots)

Nach dem Diebstahl eines Pkw in Bischweier am frühen Donnerstagmorgen, gelang im Rahmen der polizeilichen Fahndung eine erste vorläufige Festnahme und die Sicherstellung des Fahrzeuges. Gegen 2 Uhr sollen drei Personen ein Smart-Cabrio in der Bahnhofstraße entwendet haben. Dessen Verfolgung konnte im Laufe der Nacht schließlich auf der B 462 während der eingeleiteten Fahndung aufgenommen werden. Nachdem das Auto gestoppt werden konnte, flüchteten drei Insassen, wobei eine Jugendliche davon vorläufig festgenommen werden konnte. Die Ermittlungen zur Identität der beiden anderen Personen dauert an. Der Smart wurde zur Spurensicherung durch Kriminaltechniker abgeschleppt.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell