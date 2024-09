Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Schwerer Verkehrsunfall, Nachtragsmeldung

Rastatt (ots)

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 15:10 Uhr auf der Oberwaldstraße, war die Unfallaufnahme und Sperrung der Fahrbahn durch Beamte des Verkehrsdienstes Baden-Baden gegen 21:30 Uhr beendet. Wie sich nach derzeitigem Ermittlungsstand darstellt, soll ein 28 Jahre alter Fahrer eines Cupra Formentor auf der Fahrt in Richtung Ottersdorfer Straße aufgrund bislang unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr geraten sein. Dabei soll er zunächst den Außenspiegel eines entgegenkommenden VW Passat touchiert haben und anschließend vollständig auf die Gegenfahrbahn geraten sein. In der Folge kollidierte der Cupra mit einem dem VW nachfolgenden Renault Twingo frontal. Durch den Zusammenstoß wurde der 61 Jahre alte Fahrer des Renault so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde schwer verletzt und mit einen Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Durch die Staatsanwaltschaft Baden-Baden wurde ein Sachverständiger zur Erstellung eines Unfallgutachtens beauftragt, der seine Arbeit noch an der Unfallstelle aufnahm. Der Cupra und der Renault wurden hierzu beschlagnahmt und abgeschleppt. Neben dem Verkehrsdienst Baden-Baden und dem Polizeirevier Rastatt, waren mehrere Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, ein Rettungshubschrauber, die Feuerwehr Rastatt, ein Kriseninterventionsteam, Abschleppdienste zum Abtransport der Fahrzeuge und anschließender Fahrbahnreinigung sowie die Straßenmeisterei im Einsatz. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von rund 55.000 Euro.

/rs

Ursprüngliche Meldung vom Mittwoch, 04.09.2014, 15:48 Uhr

Rastatt - Schwerer Verkehrsunfall

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es gegen 15:10 Uhr im Bereich der Oberwaldstraße in Rastatt zwischen der B 3 und der Ottersdorfer Straße. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen sollen zwei Fahrzeuge im Begegnungsverkehr frontal zusammengestoßen sein, ein weiteres Fahrzeug wurde beschädigt. Eine Person wurde hierbei getötet und eine Person schwer verletzt. Die Unfallstelle ist derzeit voll gesperrt. Rettungsdienste und Polizei sind im Einsatz.

/ag

