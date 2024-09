Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbachwalden - Fahrradunfall mit schwerer Verletzung

Sasbachwalden (ots)

Zu einem schweren Fahrradunfall kam es am heutigen Donnerstagmittag auf einem Mountainbike-Trail in Breitenbrunnen. Nach ersten Erkenntnissen stürzte ein 41-jähriger Radfahrer gegen 11:25 Uhr alleinbeteiligt auf dem Trail und zog sich derart schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Helikopter in ein nahgelegenes Klinikum geflogen wurde. Durch die Helikopterlandung musste die L86 gegen 12 Uhr gesperrt werden.

/al

