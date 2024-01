POL-OG: Kuppenheim, B 462 - Zeugen gesucht

Offenburg (ots) - Zu einem Handgemenge zwischen mehreren Männern soll am am Montag kurz nach 23 Uhr in der Hauptstraße gekommen sein. Aus bislang unbekannten Gründen sei es zunächst zu gegenseitigen Beleidigungen gekommen. Anschließend endete der Disput in einer körperlichen Auseinandersetzung bei der eine Person leicht verletzt wurde. Die polizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen des Streites dauern an. /ag Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg ...

