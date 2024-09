Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rettungswagen bei Verkehrsunfall mit Flucht beschädigt

Hamm-Herringen (ots)

Am Freitag, 13. September, wurde ein Rettungswagen der Feuerwehr Hamm auf der Dortmunder Straße in Hamm beschädigt. Der Rettungswagen stand gegen 17 Uhr in Höhe des Lippeparks am Fahrbahnrand geparkt. Die Rettungswagenbesatzung war im Rahmen einer Unfallaufnahme tätig, als eine Frau auf einem Elektro-Roller den südlichen Gehweg in östlicher Richtung befuhr. Abgelenkt durch den Unfall oder aufgrund einer Unebenheit auf dem Gehweg, verriss die unbekannte Frau die Lenkstange und geriet gegen den geparkten Rettungswagen. Sie entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Am Rettungswagen entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Weiterführende Hinweise zu dem Flüchtigen werden telefonisch unter 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegengenommen. (rs)

