PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Radschrauben gelöst +++ Betrunken gegen Hauswände gefahren +++ Vor Verkehrskontrolle geflüchtet - Unfall verursacht +++ Hundebiss - Zeugen gesucht

Limburg (ots)

1. Radschrauben gelöst,

Elbtal, Burgstraße, Dienstag, 24.09.2024 22 Uhr bis Donnerstag 26.09.2024, 1:15 Uhr

(cw)Zwischen Dienstagabend und Freitag wurden in Elbtal an einem PKW Radschrauben gelöst.

Gegen 1:15 Uhr am Freitag wollte in der Burgstraße, Höhe Haus Nr. 3, die 53-jährige Fahrerin eines Mercedes diesen benutzen. Schon nach wenigen Metern bemerkte sie, dass etwas nicht stimmte und unterbrach die Fahrt. Als sie ihr Fahrzeug untersuchte, bemerkte die Fahrerin den Grund: Unbekannte Täter hatten alle 4 Radschrauben des linken Hinterrades gelöst. Bereits die wenigen Meter reichten aus, dass der Mercedes beschädigt wurde. Die 53-Jährige gab an, das Auto letztmalig am Dienstag gegen 22 Uhr genutzt zu haben. Es werden Personen gesucht, die zwischen 22 Uhr am Dienstag und 1:15 Uhr am Freitag im Bereich der Burgstraße 3 verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

2. Betrunken gegen Hauswände gefahren,

Weilburg, Kubach, Hauptstraße, Donnerstag, 26.09.2024, 23:13 Uhr,

(cw)In der Nacht auf Donnerstag wurden in Weilburg bei einem Verkehrsunfall mehrere Hauswände beschädigt.

Gegen 23:13 Uhr schreckten Bewohner in der Hauptstraße im Stadtteil Kubach auf. Eine 52-Jährige war mit ihrem Citroen von der Straße abgekommen und mit zwei Hauswänden kollidiert. Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich die Fahrerin leicht, eine Untersuchung in einem Krankenhaus war jedoch nicht notwendig. Ihr Beifahrer blieb unverletzt. An den beiden Hauswänden und dem PKW entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von etwa 4.500 Euro. Eine Gefährdung für die Bewohner bestand zu keinem Zeitpunkt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme zeigten sich deutliche Anzeichen für eine Alkoholisierung der Frau. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

3. Vor Verkehrskontrolle geflüchtet - Unfall verursacht, Limburg, Eschhöfer Weg, Eisenbahnstraße, Freitag, 27.09.2024, 0:50 Uhr

(cw)Der Versuch, einer Verkehrskontrolle zu entfliehen endete in der Nacht auf Freitag in Limburg in einem Verkehrsunfall. Der Fahrer wurde verletzt.

Gegen 0:50 Uhr fuhr eine Streife der Limburger Polizei an eine für sie grün zeigende Ampel im Bereich einer Fahrbahnverengung in der Straße "Eschhöfer Weg" heran, als ihr plötzlich ein BMW entgegenkam, der mutmaßlich bei rot über die Ampel gefahren war. Als die Streife wenden wollte, beschleunigte der BMW stark und fuhr davon. Doch nur wenige hundert Meter war die Flucht beendet, nachdem der 25-jährige Fahrer auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit einer Steinmauer kollidierte. Der Fahrer eines entgegenkommenden PKW musste eine Notbremsung machen um eine Kollision zu verhindern. Der Fahrer des BMW wurde nur leicht verletzt und lehnte eine ärztliche Behandlung ab. An dem PKW entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Der Grund für die Flucht war schnell gefunden. Zum einen war der 25-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und der PKW wies keinen Versicherungsschutz auf. Zum anderen kommt hinzu, dass der Mann neben Ausweisen, die ihm nicht gehörten, auch zwei gefälschte ausländische Personaldokumente mitführte. Da auch der Gegenverkehr eine Gefahrenbremsung durchführen musste, wird auch wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

4. Kind durch Hundebiss verletzt,

Limburg, Linter, Heidestraße, Mittwoch, 25.09.2024, 14:30 Uhr

(Kg/cw) Am Mittwochnachmittag wurde ein Kind in Limburg-Linter durch einen Hund gebissen und verletzt. Gegen 14:30 Uhr rannte ein nicht angeleinter Hund seiner Hundehalterin beim Spaziergang davon. In der Heidestraße habe das Tier beim Versuch, einen anderen Hund zu attackieren das 10-jährige Kind durch die Jacke in den Oberarm gebissen. Durch den Biss zog sich das Kind Verletzungen zu, die einer medizinischen Behandlung in einem nahegelegenen Krankenhaus bedurften. An der getragenen Jacke entstand durch den Biss ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Die Hundehalterin muss sich nun einem Strafverfahren stellen. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu kontaktieren.

