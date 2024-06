Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl-Holtwick, Fünersfeld und Schulteweg/Mehrere Autos aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Mehrere Autos wurden in der Nacht von Dienstag (11.06.) auf Mittwoch (12.06.) in Holtwick aufgebrochen. Die Taten ereigneten sich zwischen 18:00 Uhr und 05:00 Uhr. In der Straße Fünersfeld waren ein blauer Opel, ein schwarzer Ford sowie ein schwarzer VW betroffen, auf dem Schulteweg ein grauer Mercedes. In allen Fällen wurden die Seitenscheiben eingeschlagen und jeweils eine Geldbörse aus dem Innenraum entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02541/140 bei der Polizei Coesfeld zu melden.

Die Polizei warnt grundsätzlich davor, Wertgegenstände im Auto zurückzulassen.

