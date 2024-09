PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Fahrzeuge angegangen+++Randalierer landet im Polizeigewahrsam+++tödlicher Verkehrsunfall+++illegale Schuttabladung+++

Limburg (ots)

1. Quad entwendet

Tatort: 65599 Dornburg-Frickhofen, Kurze Straße Tatzeit: Samstag, 28.09.2024, 03:30 Uhr

Wie nachträglich bekannt wurde, ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in Frickhofen durch unbekannte Täter versucht worden, ein weiteres Kfz zu entwenden (s. Pressemeldung vom Vortag). In der Kurzen Straße hatte man es auf ein ungesichertes Quad abgesehen. Zumindest eine Person wurde dabei gesichtet, wie sie sich an dem Quad zu schaffen machte, wohl mit dem Ziel des "Kurzschließens". Die Person ließ jedoch ab und flüchtete. Zur Personenbeschreibung liegen keine konkreten Angaben vor.

Zeugen oder Hinweisgeber zur werden gebeten sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter 06431 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Vollgefedertes Mountainbike entwendet

Tatort: 65549 Limburg, Joseph-Schneider-Str. 1, Einkaufszentrum Werkstadt Tatzeit: Samstag, 28.09.2024, 15:20 Uhr bis 15:40 Uhr

Während des kurzen Zeitraums, in dem der Geschädigte sein Mountainbike am Fahrradständer unweit des "Mühlenbäckers" abgestellt und mit einem Schloß gesichert hatte, wurde es durch einen unbekannten Täter entwendet. Es handelt sich um ein vollgefedertes Mountainbike des Herstellers "Rose". Der Rahmen ist mattschwarz. Am Sattelrohr ist ein schwarz-grauer Spritzschutz für das Hinterrad montiert sowie ein schwarzer "Selle Italia"-Sattel.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter 06431 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Autoscheibe eingeschlagen, Jacke und Handtasche entwendet

Tatort: 65594 Runkel-Dehrn, Steingasse/Feldgemarkung Tatzeit: Samstag, 29.09.2024, 18:40 Uhr bis 20:00 Uhr

Während des genannten Tatzeitraums wurde die Scheibe der Beifahrertür eines geparkten VW T-Roc mit Limburger Kennzeichen eingeschlagen. Der Täter entwendete eine Damenhandtasche sowie -jacke und entfernte sich unerkannt. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 300 EUR, im erbeuteten Portemonnaie befand sich zudem Bargeld. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter 06431 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

4. Betrunkener löst Streitigkeiten aus - mehrere Strafanzeigen folgen

Tatort: 65549 Limburg, Plötze

Tatzeit: Samstag, 28.09.2024, 19:40 Uhr

Ein betrunkener Gast eines Restaurants versuchte, eine Kellnerin unsittlich zu "begrapschen". Diese wehrte die unangebrachten Avancen unmissverständlich ab. Dies wiederum veranlasst den Gast, fortan zu randalieren. Durch sofortiges Einschreiten weiterer Angestellter konnte der Randalierer vor die Gaststätte verbracht werden. Hierbei stieß er noch wüste Bedrohungen gegen das Personal aus. Der 46jährige Mann aus Hünfelden mußte von der eintreffenden Streife ausgenüchtert werden und sieht sich nun mit zwei Strafanzeigen konfrontiert.

aus dem Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Weilburg:

1. Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

B456, Weilburg - B49

Samstag, 28.09.2024, 11:55 Uhr

(kzm) Am Samstagmittag befuhr ein 76-jähriger PKW-Fahrer aus Mengerskirchen die B456 in Richtung B49. Zwischen dem Hasselbacher Stock und dem Weilburger Kreuz kam er aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Mehrere den Unfall mitverfolgende Verkehrsteilnehmer stoppten ihr Fahrzeug und eilten dem verunfallten PKW-Fahrer zur Hilfe. Sie konnten den schwer verletzten und bewusstlosen Fahrer aus dem PKW befreien und begangen mit der Reanimation, welche im Folgenden durch die eintreffenden Rettungskräfte übernommen wurde. Der Verletzte wurde im Anschluss in Weilburger Krankenhaus verbracht, wo er ca. 2 Stunden später verstarb. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 25.000 EUR. Ein besonderer Dank gilt den Ersthelfern, welche sich beispiellos verhalten haben und alles in ihrer Macht Stehende getan haben, um den Verunfallten zu retten.

2. Zwei Pkw Smart aufgebrochen

Weilmünster, Am Bleidenbach + Wiesenstraße Sonntag, 29.09.2024, 01:53 Uhr + unbekannt

(kzm) In der Nacht von Samstag auf Sonntag konnten 3 maskierte Personen um 01:53 Uhr beobachtet werden, wie sie in einen Smart einbrachen. Durch aufmerksame Anwohner wurden sie verschreckt und flohen im Anschluss. Ebenfalls wurde in derselben Nacht zu unbekannter Zeit ein Smart in der Wiesenstraße aufgebrochen. An beiden PKW wurde der Schaltknüppel beschädigt und die darunter liegenden Sicherungen manipuliert. Es kann davon ausgegangen werden, dass versucht wurde, die PKW kurzzuschließen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Weilburg in Verbindung zu setzen.

3. Unfallflucht am geparkten PKW

Weinbach, Forsthausstraße 1 oder Bad Camberg, Bächelsgasse 18 Freitag, 27.09.2024, 22:00 Uhr bis Samstag, 28.09.2024, 19:00 Uhr

(kzm) Zwischen Freitagnacht und Samstag, 19:00 Uhr wurde der PKW des Geschädigten durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer durch mehrere Kratzer an der hinteren rechten Tür beschädigt. Der PKW des Geschädigten war Freitagnacht in der Forsthausstraße 1 in Weinbach und am Samstag tagsüber in der Bächelsgasse 18 in Bad Camberg geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Weilburg.

4. Bauschutt in Feld abgeladen

Bermbach, Hirschhäuser Straße Freitag, 27.08.2024 bis Samstag, 28.09.2024

(kzm) Unbekannte haben zwischen Freitag, dem 27.09.2024 und Samstag, dem 28.09.2024 Abfälle aus Renovierungsarbeiten, größtenteils Holzabfälle und Europaletten, auf der Verlängerung der Hirschhäuser Straße in Bermbach in der Feldgemarkung illegal entsorgt. Der Sachverhalt wurde dokumentiert und an das sachlich zuständige Ordnungsamt gesandt. Sachdienliche Hinweise bezüglich der Verursacher nehmen die entsprechenden Stellen gerne entgegen.

5. Suche nach Katze endet in Blechschaden Weilburg, Ruppertstal/Heideweg Samstag, 28.09.2024, 12:27 Uhr

(kzm) Eine 79-jährige PKW-Fahrerin aus Weilburg begab sich mit ihrem neuen PKW am Samstagmittag in Weilburg auf die Suche nach ihrer entlaufen schwarzen Katze. Im Ruppertstal Ecke Heideweg wollte sie wenden, schätze hierbei jedoch den Wendekreis ihres neuen PKW falsch ein, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrsschild. Am Verkehrsschild und PKW entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 4.300 EUR.

6. Gänse in Weilburg

Weilburg, Bahnhofstraße Sonntag, 29.09.2024, 07:30 Uhr

(kzm) Am Sonntagmorgen gegen 07:30 Uhr wurde zum wiederholten Male eine Gans in Weilburg in der Bahnhofstraße überfahren. Der Verursacher meldete sich danach nicht bei der Polizei.

Hinweis an die straßennutzende Bevölkerung in Weilburg:

Ca. 25 Gänse leben an der Lahn in Weilburg. Die Gänse halten sich größtenteils an der Lahn im Bereich des Schwimmbades auf. Ein bis zwei Mal am Tag überqueren sie im Verbund die Bahnhofstraße im Ampelbereich und halten sich auf angrenzende Grünflächen auf. Es wird darum gebeten, den Tieren respektvoll gegenüberzutreten und die gegebenenfalls auftretende wenige Minuten anhaltenden Verkehrsbeeinträchtigung zu akzeptieren. Im Übrigen wurde ein lokaler Gnadenhof beauftragt, die Gänse innerhalb der nächsten 2 Wochen einzufangen und bei sich aufzunehmen.

