PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Sachbeschädigung an Feuerwehrhaus +++ Einbruch in Büroräume +++ Diebstahl aus Kraftfahrzeug +++ Sachbeschädigung und Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Limburg (ots)

1. Sachbeschädigung an Feuerwehrhaus,

Dornburg Langendernbach, Freiwillige Feuerwehr, Samstag, 28.09.2024, 12:00 Uhr bis Sonntag, 29.09.2024, 11:35 Uhr

(jg)In der Zeit von Samstag, den 28.09.2024, von 12:00 Uhr bis Sonntag, den 29.09.2024, 11:35 Uhr beschädigten unbekannte Täter das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr in Dornburg-Langendernbach. Der oder die Täter warfen einen Stein auf der Rückseite des Geräteraums gegen das doppelseitig verglaste Fenster. Dies ging dabei zu Bruch und es entstand ein Sachschaden von ca. 500EUR. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise an die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu übermitteln.

2. Einbruch in Büroräume,

Limburg, Offheimer Weg, Montag, 30.09.2024, 00:25 Uhr bis 00:35 Uhr

(jg)In der Montagnacht schaffte es ein unbekannter Einbrecher in Limburg, innerhalb kürzester Zeit eine hohe Geldsumme zu erbeuten. Gegen 0:25 Uhr überwand der bislang unbekannte Täter das umzäunte Gelände eines Gewerbebetriebes im "Offheimer Weg" und gelangte in den Hinterhof. Dort hebelte er innerhalb weniger Sekunden die Tür des Hauses auf und durchsuchte mehrere Schränke, den Tresen sowie den gesamten Innenraum. Anschließend flüchtete der Täter über die zuvor aufgehebelte Tür in Richtung Fliederweg. Bei dem Beutezug konnte er zwei Geldkassette mit einem hohen vierstelligen Betrag erbeuten. Der Sachschaden an der aufgehebelten Tür beläuft sich auf 1000EUR. Der Täter kann als männlich mit einem dunklen Hoodie, einer schwarzen Hose sowie dunklen Schuhen, beschrieben werden. Zudem trug er einen dunklen Rucksack bei sich. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Limburg unter (06431) 9140-0 zu melden.

3. Diebstahl aus Kraftfahrzeug,

Runkel, L3448, Feldweg am Sportplatz Dehrn, Sonntag, 29.09.2024, 17:00 Uhr

(jg)Am späten Nachmittag des Sonntags, dem 29.09.2024 verschaffte sich ein Dieb in Runkel auf einem Feldweg an der L3448 gleich bei mehreren abgestellten Fahrzeugen Zugang zu deren Innenräumen. Der bislang unbekannte Täter schlug zunächst bei einem grauen Skoda die Scheibe der Fronttür ein und entnahm ein auf dem Sitz liegendes Fernglas mit einem Wert von ca. 1400EUR. Anschließend ging er ein weiteres Fahrzeug, einen grauen BWM, mit dem gleichen Modus Operandi an. Bei diesem Fahrzeug entwendete er einen Rucksack sowie einen Gehörschutz im Gesamtwert von 170EUR. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg unter (06431) 9140-0 zu melden.

4. Sachbeschädigung und Diebstahl aus Kraftfahrzeug, Weilburg, Braunfelser Weg, Sonntag, 29.09.2024, 18:20 Uhr bis 18:30 Uhr

(jg)Am Sonntag, den 29.09.2024 konnte sich ein Dieb in Weilburg zwischen 18:20 Uhr bis 18:30 Uhr gewaltsam Zugang zu den Innenräumen eines Fahrzeugs verschaffen und mit dem Diebesgut entkommen. Der bislang unbekannte Täter schlug die Beifahrerseite des grauen Mercedes, welcher am Parkstreifen am Braunfelser Weg ordnungsgemäß abgestellt war, ein. Anschließend entwendete er die Handtasche vom Beifahrersitz und flüchtete in unbekannte Richtung. Das Diebesgut wird auf ca. 550EUR geschätzt. Die Polizei in Limburg nimmt unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 sachdienliche Hinweise entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell