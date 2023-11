Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Vor der Begegnung 1. FC Saarbrücken gegen Dynamo Dresden

Informationen der Polizei

Saarbrücken (ots)

Am kommenden Sonntag (19.10.2023) findet um 13:30 Uhr im Saarbrücker Ludwigsparkstadion das Nachholspiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und der SG Dynamo Dresden statt. Das Ludwigsparkstadion wird voll besetzt sein.

Die Partie gilt wegen der bekannten Fanfeindschaften zwischen den Problemfans beider Mannschaften als Hochrisikospiel. Deshalb wird die saarländische Polizei mit starken Kräften im Einsatz sein, um so durch eine konsequente Trennung der Fangruppen beider Mannschaften für einen sicheren Ablauf der Veranstaltung zu sorgen und Störungen konsequent unterbinden zu können.

Die Camphauser Straße wird am Spieltag ab ca. 11:30 Uhr zwischen dem Ludwigskreisel und der Straße "An der Saarlandhalle" für den Fahrzeugverkehr vollgesperrt sein. Die B 41 ist zwischen der Ausfahrt Rodenhof und dem Ortseingang Saarbrücken aufgrund von Brückenschäden an der Johannisbrücke in beiden Fahrtrichtungen für den Schwerlastverkehr gesperrt. Eine Umleitung des Schwerlastverkehrs aus Richtung BAB 623 erfolgt aufgrund der Vollsperrung nicht wie gewohnt über die Camphauser Straße, sondern wird in Höhe der Durchlassstelle "Am Sportfeld" auf die BAB 623 zurückgeleitet.

Im Umfeld des Stadions und der Saarlandhalle sowie des Stadtteils Rodenhof stehen keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Außerdem wird im Bereich des Saarbrücker Rodenhofs die Anwohnerparkzone aktiviert. Stadt Saarbrücken und Polizei empfehlen deshalb eine möglichst frühzeitige Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Informationen zum Einsatzverlauf gibt es auch bei X (ehemals Twitter) unter @PolizeiSaarland.

