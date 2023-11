Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Zwei hochwertige Fahrzeuge gestohlen sowie zwei weitere Diebstahlsversuche

Die Polizei sucht nach Zeugen!

Saarbrücken/Saarlouis/Kirkel (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 15./16. November 2023, entwendeten Unbekannte gleich zwei hochwertige Fahrzeuge in den Saarlouiser Ortsteilen Beaumarais und Fraulautern. Zwei weitere Versuche in Saarlouis und Kirkel scheiterten an den Sicherheitsvorrichtungen der Fahrzeuge sowie der Aufmerksamkeit eines Eigentümers.

In Saarlouis-Lisdorf versuchten die bislang Unbekannten in der Provinzialstraße, das Keyless-Go System eines BMW M3, welcher vor einem Wohnanwesen geparkt war, zu überlisten, was aufgrund von Sicherheitsvorrichtungen am Fahrzeug misslang. Auf die gleiche Art und Weise versuchten Unbekannte in Kirkel einen Tesla Model X zu entwenden. Hier bemerkte der Eigentümer des Fahrzeugs in der Nacht ungewöhnliche Bewegungen vor seinem Anwesen. Als er sich zu seiner Haustür begab, flüchteten die Täter.

In zwei weiteren Fällen in den Saarlouiser Ortsteilen Beaumarais und Fraulautern gelang den Tätern jedoch der Diebstahl. Hier entwendeten sie in der Wallerfanger Straße vom Parkplatz des Ford Hochhauses einen grauen Lexus NX 300H mit dem amtlichen Kennzeichen SLS-ES 471. Außerdem wurde in der Schlesierstraße in Fraulautern ein schwarzer Toyota RAV 4 mit dem amtlichen Kennzeichen SLS-MF 279 gestohlen.

Von beiden Fahrzeugen fehlt bislang jede Spur. Die Ermittler des Dezernats für Eigentumskriminalität schließen aufgrund der gleichgelagerten Tatbegehungsweise einen Tatzusammenhang nicht aus.

Wer Hinweise zu dem Verbleib der Fahrzeuge oder zu den Geschehnissen in der besagten Nacht geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Saarbrücken unter der Telefonnummer 0681 / 962-2133 in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf den sachgemäßen Umgang mit sogenannten Keyless Go-Systemen hin. Schützen Sie sich vor Autodieben:

- Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab.

- Schirmen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen ab (z.B. Aluminiumhüllen, evtl. Blechdose). Machen Sie dazu den Test am Fahrzeug. Erst wenn der abgeschirmte Schlüssel direkt am Fahrzeug nicht funktioniert, haben Sie ausreichend Sicherheit.

- Achten Sie darauf, ob sich beim Verlassen des Fahrzeugs Personen mit Aktenkoffer in Ihrer Nähe auffällig verhalten. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln.

