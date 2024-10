PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Betrüger erbeuten Wertgegenstände +++ Unfall verursacht und Mitfahrer zurückgelassen +++ Rotlichtverstöße verursachen Verkehrsunfälle

1. Betrüger erbeuten Wertgegenstände,

Mengerskirchen, Donnerstag, 03.10.2024, 12:00 Uhr

(cw)Telefonbetrüger erbeuteten in Mengerskirchen Wertgegenstände. Unbekannte Täter meldeten sich am Donnerstagmittag mit einer altbekannten Masche bei einer älteren Frau. In der Umgebung des Hauses seien "Diebe" festgenommen worden und weitere "Komplizen" seien auf der Flucht. Bei den "Festgenommenen" hätte man den Namen und die Anschrift der Seniorin gefunden. Nun wolle man der Frau helfen, ihre Wertgegenstände "zu sichern". Leider kam die ältere Frau dem nach und deponierte Wertgegenstände im Nahbereich des Hauses. Von einer unbekannten Person wurden diese dann abgeholt.

Aktuell kommt es im Bereich Limburg-Weilburg vermehrt zu betrügerischen Anrufen. Dabei setzen die professionellen Täter nicht nur auf die Masche der "Falschen Polizeibeamten", sondern nutzen auch "Schockanrufe", um die meist älteren Menschen zu täuschen. Bei diesen geht es meist darum, dass ein Angehöriger einen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution hinterlegt werden müsse.

Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Bargeld oder Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Ebenfalls wird Sie die Polizei niemals auffordern, eine "Kaution" oder eine "Sicherheit" für einen Familienangehörigen zu hinterlassen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder kein Richter wird dies tun. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! Geben Sie Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf! Nur so werden Sie die Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich! In keinem Fall sollten Sie sich zu übereilten Geldübergaben überreden lassen. In den meisten Fällen wird eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Geben Sie diese Hinweise an ältere Menschen, an Ihre Eltern und Großeltern weiter. Je mehr Menschen über die Maschen aufgeklärt werden, umso schwieriger haben es die Täter! Im Zweifel rufen Sie bei Ihrer Polizei an, wir helfen gerne. Weiterführende Informationen finden sie unter www.polizei-beratung.de.

2. Unfall verursacht und Mitfahrer zurückgelassen, Runkel, Ennerich, Limburger Straße, Freitag, 04.10.2024, 1:43 Uhr

(cw)In der Nacht zum Freitag ereignete sich in Runkel ein Verkehrsunfall. Drei Personen wurden verletzt. Gegen 1:40 Uhr wurde die Bewohnerin eines Hauses in der Limburger Straße im Ortsteil Ennerich von einem Knall aufgeschreckt. Ein schwarzer Volvo war mit der Hauswand kollidiert und im Fahrzeug befanden sich noch Personen. Ein 19-jähriger aus dem Rhein-Lahn-Kreis war mit dem Volvo in Richtung Runkel unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit dem Haus kollidierte. Zwei der drei Mitfahrer wurden leicht verletzt in das Krankenhaus Limburg verbracht. Ein dritter Mitfahrer konnte die Unfallstelle nach einer ambulanten Versorgung selbst verlassen. Der 19-Jährige flüchtete zunächst von der Unfallstelle, konnte aber kurze Zeit später in der Nähe angetroffen werden. Nachdem ein Atemalkoholvortest einen Wert von über 1,40 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme durchgeführt, auch der Führerschein wurde sichergestellt. Der Sachschaden wird mit über 8.000 Euro angegeben. Der Heranwachsende muss sich nun wegen der Trunkenheitsfahrt, den Körperverletzungen sowie der Verkehrsunfallflucht verantworten.

3. Rotlichtverstöße verursachen Verkehrsunfälle, Brechen, Niederbrechen, Limburger Straße/ Villmarer Straße, Donnerstag, 03.10.2024, 12:30 Uhr, und Limburg a.d.Lahn, Lindenholzhausen, Frankfurter Straße/ Mensfelder Straße, Dienstag, 02.10.2024, 14:20 Uhr

(cw)Gleich zwei Verkehrsunfälle ereigneten sich, weil das Rotlicht einer Ampel missachtet wurde. Bei einem der Unfälle wurde eine Person verletzt.

Der erste Unfall ereignete sich bereits am 02.10.2024 gegen 14:20 Uhr in Limburg - Lindenholzhausen in der Frankfurter Straße. Ein 28-jähriger Fahrer eines Citroen hielt zunächst an der roten Ampel in der Mensfelder Straße. Nachdem die Ampel auf grün geschaltet hatte, fuhr der Mann los und kollidierte mit dem Volvo eines ebenfalls 28-Jährigen, der gerade auf der Frankfurter Straße in Richtung Niederbrechen unterwegs war. Beide Fahrzeuge waren nicht länger fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Ein weiterer Unfall ereignete sich einen Tag später, am Donnerstagmittag gegen 12:30 Uhr in Brechen-Niederbrechen. Ein 26-jähriger Fahrer eines Golfs war auf der Limburger Straße in Richtung Vilmarer Straße unterwegs. An der Kreuzung Vilmarer Straße missachtete er mutmaßlich die für ihn rot zeigende Ampel und kollidierte mit dem grauen Hyundai eines 26-jährigen Limburgers, für den zu dieser Zeit die Anlage "grün" zeigte. Der Mann aus Limburg wurde dabei leicht verletzt und in das Krankenhaus in Limburg eingeliefert. Der Sachschaden wird mit etwa 7.000 Euro angegeben.

Zeugen der Unfälle werden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

