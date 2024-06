POL-PDTR: Sachbeschädigung an Pkw

Hermeskeil (ots) - Sachbeschädigung an PKW im Industriegebiet Hermeskeil Bislang unbekannter Täter schlug mit einem spitzen Gegenstand ein Loch in die Seitenscheibe eines im Industriegebiet "Am Fohlengarten" abgestellten weißen PKW der Marke Kia. Die Tat geschah in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Schadenshöhe: ca. 500 Euro. Zeugen, oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/91510, oder per E-Mail ...

