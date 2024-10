PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Frau belästigt+++Kellerdiebstahl+++Täter erbeuten Bargeld+++Schlägerei+++Diebstahl aus PKW+++Hochwertiges Werkzeug gestohlen+++Kontrolle endet mit Blutentnahme +++Verkehrsunfallfluchten+++

Limburg (ots)

+++ Männlicher Täter belästigt eine Frau und bedroht und beleidigt anschließend zwei zur Hilfe kommende Passantin +++

Tatort: Barfüßerstraße 1, 65549 Limburg a. d. Lahn

Tatzeit: Mittwoch, den 02.10.2024, 22:31 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter belästigte eine Frau in der Kaffeerösterei. In Limburg Anschließend werden drei zur Hilfe kommende Passantinnen beleidigt und bedroht. Der Täter entfernte sich aus der Rösterei und konnte im Nahbereich durch die Polizei nicht mehr angetroffen werden. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: - Ca. 170 cm groß - 23 - 30 Jahre - Südländisches Erscheinungsbild - Weiße Mütze - Schwarze Jacke mit weißem Emblem - Hellblaue Jeanshose - Schwarze Schuhe Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 9140 0 in Verbindung zu setzen.

+++ Handtasche aus Pkw gestohlen +++

Tatort: Limburger Straße, 65611 Brechen

Tatzeit: Mittwoch, den 02.10.2024, 18:00 Uhr bis Mittwoch, den 02.10.2024, 18:05 Uhr

Ein unbekannter Täter entwendete aus einem roten Skoda Kamiq mit Limburger Kennzeichen eine Handtasche samt Geldbörse und Mobiltelefon. Der Pkw war nicht verschlossen, sodass der Täter leicht 350 EUR erbeutete. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 9140 0 in Verbindung zu setzen.

+++ Schlägerei am Bahnhof +++

Tatort: Bahnhofsplatz - Gleis 1, 65549 Limburg a. d. Lahn

Tatzeit: Mittwoch, 02.10.2024, 18:42 Uhr

Am Mittwochabend kam es zu einer Schlägerei am Limburger Bahnhof auf dem dortigen Gleis 1. Dort wurde eine 41-jähriger Mann aus Merenberg von 3 unbekannten jugendlichen Personen angegriffen und zu Boden gebracht. Anschließend schlugen und traten die Täter auf den am Boden liegenden Mann ein, wodurch sich der Geschädigte eine Kopfverletzung zuzog. Er selbst machte keine Angaben zum Sachverhalt. Die drei jugendlichen werden wie folgt beschrieben: 1. Jugendlicher: - Männlich - Ca. 17/18 Jahre alt - Weiße Jacke - Blaue Jeans - Schwarze Schuhe - Bauchtasche

2. Jugendlicher: - Männlich - Ca. 17/18 Jahre alt - Hellblaue Hose - Schwarzer Pullover - Bauchtasche

3. Jugendlicher: - Männlich - Ca. 17/18 Jahre alt

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 9140 0 in Verbindung zu setzen.

+++ Diebstahl aus Keller +++

Tatort: Dr.- Wolff- Straße, 65549 Limburg a. d. Lahn

Tatzeit: Dienstag, den 01.10.2024 bis Mittwoch, den 02.10.2024, 06:10 Uhr

Von Dienstagabend auf Mittwochmorgen verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Dr.- Wolff- Straße in Limburg. Hierfür zerschnitt er die Schlosskette der Kellertür. Der Täter wurde nicht fündig, sodass dem Geschädigten lediglich Sachschaden entstand. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 9140 0 in Verbindung zu setzen.

+++ Täter erbeuten 5000,00 EUR aus Wohnung +++

Tatort: Marienbader Ring 49, 65549 Limburg a. d. Lahn

Tatzeit: Freitag, den 06.09.2024 bis Mittwoch, den 02.10.2024, 18:00 Uhr

Wie jetzt erst bekannt wurde verschafften sich unbekannte Täter Zugang in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Über eine aufgehebelte Wohnungstür verschafften sich die Täter Zugang in die Wohnung. Sie entwendeten aus der Wohnung Bargeld in Höhe von 5.000,00 EUR Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 9140 0 in Verbindung zu setzen.

+++ Hochwertiges Werkzeug aus Transportbox gestohlen +++

Tatort: 35794 Mengerskirchen-Probbach, Straße: "Braunes Stück"

Tatzeit: Dienstag, 01.10.2024, 19:00 - Mittwoch, 02.10.2024 05:00 Uhr

Durch unbekannte Täter wurde eine Transportbox aufgebrochen und hochwertiges Werkzeug daraus gestohlen.

Der Geschädigte parkte sein Fahrzeug, einen VW Pritschenwagen, von Dienstag auf Mittwoch vor seinem Wohnhaus. Auf der Ladefläche des Fahrzeugs ist eine verschließbare Transportbox befestigt. In der Box waren mehrere Werkzeuge verstaut. Durch unbekannte Täter wurde das Schloss der Transportbox beschädigt und die Box geöffnet. Anschließend wurden zwei Werkzeugkoffer daraus entwendet. In den Koffern befanden sich eine Pressmaschine mit Pressbacken sowie eine Säbelsäge. Das Diebesgut hat einen Wert von ca. 2500 EUR.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/91400 entgegen.

+++ Pkw- Kontrolle endet mit einer Blutentnahme +++

Tatort: 35781 Weilburg, Frankfurter Straße

Tatzeit: Donnerstag, 03.10.2024, 01:45 Uhr

Am frühen Donnerstagmorgen kontrollierte eine Streife der Polizeistation Weilburg einen Pkw VW-Golf auf der Hauptdurchgangsstraße von Weilburg. Da bei dem 19-jährigen Fahrer aus dem Hochtaunuskreis der Verdacht bestand, den Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmittel geführt zu haben, wurde dieser zur Polizeistation nach Weilburg gebracht. Dort erfolgte durch einen Arzt eine Blutentnahme bei dem Fahrer. Danach konnte der Fahrer seinen Heimweg, ohne den Pkw, antreten.

+++ Verkehrsunfallflucht +++

Tatort: Westerwaldstraße 111, 65549 Limburg a. d. Lahn - Kauflandparkplatz

Tatzeit: Mittwoch, den 02:10:2024, um 19:30 Uhr

Ein unbekannter Fahrzeugführer eines grauen Mercedes E200 mit Emser Kennzeichen berührter beim Einparken ein geparkten roten Opel Corsa mit Westerwälder Kennzeichen. Am geschädigten Pkw entstand ein Schaden an der Stoßstange in Höhe von 300,00 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 9140 0 in Verbindung zu setzen.

+++ Verkehrsunfallflucht +++

Tatort: Werner-Senger-Straße 3, 65549 Limburg a.d. Lahn

Tatzeit: Mittwoch, den 02.10.2024, um 10:35 Uhr

Am Mittwochvormittag wird eine 45-jährige Fußgängerin in der Fußgängerzone von einem E-Scooter erfasst. Die Fußgängerin viel zu Boden und zog sich Prellungen zu. Auf dem E-Scooter befanden sich zwei Personen, die aktuell nicht näher beschrieben werden konnten. Beide halfen der Fußgängerin aufzustehen, entfernten sich anschließend von der Unfallstelle jedoch ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 9140 0 in Verbindung zu setzen.

+++ Verkehrsunfallflucht +++

Tatort: K 505, 65597 Hünfelden zwischen Heringen und Kaltenholzhausen

Tatzeit: Mittwoch, den 02.10.2024, 16:15 Uhr

Am Mittwochnachmittag fuhr eine 24-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Kia mit Limburger Kennzeichen die Kreisstraße 505 aus Richtung Heringen kommend in Richtung Kaltenholzhausen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit einem Pkw aus entgegengesetzter Richtung. Im Kurvenbereich berührte der Fahrzeugführer mit dem linken Außenspiegel den linken Außenspiegel des Kia. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 9140 0 in Verbindung zu setzen.

