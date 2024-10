PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Frau leistet Widerstand+++Autodiebe schlagen zu+++Körperverletzung nach Parkrempler+++Brennende Mülltonnen in Weilmünster+++Betrunken auf gestohlenem Pedelec gestoppt+++

Limburg (ots)

Betrunkene 22-Jährige leistet Widerstand

65549 Limburg, Hospitalstraße

Sonntag, 06.10.2024, 02:06 Uhr

(ak)Am frühen Sonntagmorgen wurde die Polizei zu einer verwirrten Person in der Limburger Innenstadt gerufen, die zuvor vor einem Lokal herumgepöbelt und das Personal bedroht haben soll. In der Werner-Senger-Straße konnte die aus Hadamar stammende 22-Jährige Frau angetroffen werden. Sie war stark alkoholisiert und trat den Beamten bereits unkooperativ gegenüber. Während der Sachverhaltsklärung wurde die Frau zunehmend aggressiver und begann damit, die Beamten zu schubsen und versuchte zudem, diese zu schlagen. Im Zuge der darauffolgenden Festnahme leistete die Frau erheblichen Widerstand und musste zu Boden gebracht werden. Hierbei trat sie mehrfach nach den Beamten, es wurde jedoch niemand der Beteiligten verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,4 Promille. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Limburg wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Frau verbrachte die Nacht anschließend im Gewahrsam der Polizeistation.

Autodiebe entwenden Toyota Landcruiser

65611 Niederbrechen, Bahnhofstraße

Samstag, 05.10.2024, 21:00 Uhr bis Sonntag, 06.10.2024, 08:20 Uhr

(ak)In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Bahnhofstraße in Niederbrechen ein Pkw entwendet. Der Geschädigte stellte den grauen Toyota Landcruiser am Samstagabend in seiner Einfahrt ab und musste am Folgetag feststellen, dass der PKW entwendet wurde. Der Wert des Fahrzeugs wird auf ca. 40.000 Euro beziffert. An dem Fahrzeug waren zuletzt die Kennzeichen LM-RV 310 angebracht. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter der 06431/9140-0 in Verbindung zu setzen.

Brennende Mülltonnen in Weilmünster

35789 Weilmünster, Stettiner Str./Weilstraße

Sonntag, 06.10.2024, 01:59 Uhr

(dm)Durch bisher unbekannte Täter wurden in Weilmünster, sowohl in der Stettiner Straße als auch in der Weilstraße die dort stehenden Altpapiertonnen angezündet. Insgesamt wurden durch das Feuer 3 Mülltonnen im Bereich der beiden Mehrfamilienhäuser beschädigt. Die Kriminalpolizei Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 06431/9140-0 zu melden.

Streit nach Parkrempler endet in Körperverletzung

65520 Bad Camberg, Beuerbacher Landstraße

Samstag, 05.10.2024, 16:55 Uhr

(ak)Am Samstagnachmittag kam es im Nachgang an einen Parkplatzunfall in Bad Camberg zu Streitigkeiten zwischen zwei Beteiligten, woraufhin der 47-Jährige Beschuldigte aus der Gemeinde Weilmünster den 70-Jährigen Geschädigten aus der Gemeinde Hünstetten zu Boden stieß. Der Geschädigte verletzte sich hierbei leicht an der Schulter. Der Beschuldigte muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten. Die Polizeistation Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 06431/9140-0 bei der Polizei zu melden.

Betrunken mit gestohlenem E-Bike auf der B8 unterwegs

65618 Niederselters / B8 zw. Niederselters u. Oberbrechen

Sonntag, 06.10.2024, 01:20 Uhr bis 01:50 Uhr

(ak)In der Nacht von Samstag auf Sonntag stellte eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin einen Schlangenlinien fahrenden Radfahrer auf der B8 zwischen Niederselters und Oberbrechen fest und verständigte die Polizei. Die eingesetzte Funkstreife konnte den Radfahrer schließlich am Bahnhof in Niederbrechen einer Kontrolle unterziehen. Hier konnte bei dem 18-Jährigen aus Limburg stammenden Mann ein Alkoholwert von über 1,2 Promille festgestellt werden. Weiterhin räumte er ein, das von ihm genutzte E-Bike, ein Haibike Fullseven 6.0 in der Farbe schwarz, kurz zuvor in Niederselters entwendet zu haben. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. Der/die Eigentümer/in des Pedelecs ist bis dato noch unbekannt. Der/die Eigentümer/in sowie Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter 06431/9140-0 in Verbindung zu setzen.

Betrunken Schlangenlinien gefahren

L3278 Gemarkung Hadamar, Höhe Abfahrt Hadamar

Samstag, 05.10.2024, 23:50 Uhr

(ak) Am Samstag, den 05.10.2024 gegen 23:50 Uhr, fiel einer Streife der Pst. Limburg auf der L3278 in Höhe des Hadamar Kreuzes ein Fahrzeug durch seine unsichere Fahrweise auf. Bei der anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der aus Limburg stammende 41-Jährige Fahrer des PKWs unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,83 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und er wurde anschließend von der Dienststelle aus entlassen.

Briefkasten und Verkehrsschild umgefahren, anschließend geflüchtet

65589 Hadamar, Mainzer Landstraße

Sonntag, 06.10.2024, 01:30 Uhr

(ak)Am frühen Sonntagmorgen beschädigte ein/e bislang unbekannte/r Verkehrsteilnehmer/in mit seinem/ihren Fahrzeug einen Briefkasten der Deutschen Post sowie ein Verkehrsschild in der Mainzer Landstraße in Hadamar. Anschließend entfernte er oder sie sich unerlaubt von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. An beiden Gegenständen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 06431/9140-0 mit der Polizeistation in Limburg in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mengerskirchen Einmündungsbereich der K452/L3281

Samstag, 05.10.2024, 20:14 Uhr

(dm)Der 50-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem Pkw die Kreisstraße 452 aus Richtung Mengerskirchen-Dillhausen kommend in Fahrtrichtung Mengerskirchen. An der Einmündung zur L3281 wollte dieser eigentlich nach rechts in Richtung Winkels fahren, fuhr aber aufgrund des Genusses von Alkohol geradeaus in den dortigen Straßengraben. Der Unfallverursacher wurde dabei verletzt und kam zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

