Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Schmuck erbeutet

Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch und sucht Zeugen

Weiterstadt (ots)

Gegen 18:30 Uhr verschafften sich Unbekannte am Samstag (13.01.) gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in der Rudolf-Diesel-Straße. In einem Zeitraum von 22 Minuten hebelten die ungebetenen Gäste zwei Türen des Mehrfamilienhauses auf, durchwühlten mehrere Schränke und erbeuteten unter anderem Schmuck. Anschließend suchten sie unbemerkt und unerkannt das Weite. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen, welche den Tathergang beobachten konnten und Hinweise zu dem mutmaßlichen Täter liefern können, werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell