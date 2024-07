POL-PDKO: Staubildung B260

Nickenich (ots) - Am 14.07.2024 kam es in den Abendstunden gegen 20:15 Uhr zu dem Brand einer Garage in Nickenich. Dort standen eine Garage und die angrenzende Werkstatt in Vollbrand, ebenso geriet ein dort geparkter PKW in Brand. Möglicherweise war nicht vollständig erloschene Glut eines dort abgestellten Grills brandursächlich, was aber noch Gegenstand weiterer Ermittlungen sein wird. Der Sachschaden dürfte im hohen ...

