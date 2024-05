Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Täter mit Palmen unterwegs

Ennepetal (ots)

Auf zwei augenscheinlich männliche Personen wurde eine Streifenwagenbesatzung am 28.05.2024, gegen 23:00 Uhr, in der Schulstraße in Ennepetal aufmerksam. Im Gepäck hatten die Männer zwei Palmen in einer Größe von ca. 150 cm. Da dieser Transport für so eine Uhrzeit doch sehr ungewöhnlich erschien, sollten die Männer kontrolliert wer-den. Als die Streifenwagenbesatzung stoppte, liefen die Täter in Richtung Esbecker Straße davon. Die Palmen blieben auf dem Gehweg liegen. Durch eine aufmerksame Zeugin konnte noch die Fluchtrichtung, eine Beschreibung und der Hinweis zu einer dritten Person gegeben werden. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden.

Folgende Beschreibungen der augenscheinlich männlichen Täter liegt vor:

1) ca. 18 Jahre

dunkle Kleidung

2) ca. 18 Jahre

dunkle Kleidung

3) ca. 50-55 Jahre

graue Haare unterschiedliche Tätowierungen an den Unterarmen

Nun sucht die Polizei nach weiteren Zeuginnen und Zeugen. Zudem ist derzeit noch unklar, woher die beiden Palmen stammen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02336-9166-4000 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell