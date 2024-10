PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch in Geschäftshaus +++ Unfall auf der B8

Limburg (ots)

1. Einbruch in Geschäftshaus,

Weilburg, Frankfurter Straße, Mittwoch, 09.10.2024, 18:30 Uhr bis Donnerstag, 10.10.2024, 5 Uhr

(cw)Unbekannte drangen zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in ein Geschäftshaus in Weilburg ein. Zwischen 18:30 Uhr und 5 Uhr brachen der oder die Täter in mehrere Objekte in dem Geschäftshaus in der Frankfurter Straße ein. Unter anderem öffneten sie gewaltsam eine Tür in eine Bäckerei. Nachdem die Einbrecher den Kassenbereich heimgesucht hatten, rissen sie auch einen Tresor aus der Verankerung und flohen. Die Täter erbeuteten einen mittleren vierstelligen Betrag, darüber hinaus verursachten sie einen Schaden von etwa 1.000 Euro. Auch ein im gleichen Objekt befindliches Sanitätshaus wurde heimgesucht, auch dort wurden mehrere Räume durchsucht. Angaben zum Sachschaden oder dem Stehlgut liegen derzeit noch nicht vor. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

2. Unfall auf der B8,

Gemarkung Brechen, Bundesstraße 8, Mittwoch 09.10.2024, 16:30 Uhr

(cw)Mittwochnachmittag ereignete sich bei Brechen auf der Bundesstraße 8 ein Verkehrsunfall. Gegen 16:30 Uhr befuhr eine 54-Jährige mit ihrem Ford die B8 aus Oberbrechen kommend in Richtung Selters. In einer Linkskurve kam die Frau ins Rutschen. Als ihr auf der Gegenfahrbahn ein PKW entgegenkam wich sie diesem aus, kollidierte dabei aber mit einem Baum und kam erst in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf 5.000 Euro. Die Fahrerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, sie wurde zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Die B8 war für die Verkehrsunfallaufnahme zeitweise vollgesperrt.

