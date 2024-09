Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Elze -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

(fkl) Am 19.09.2024 (Donnerstag) kam es auf dem Parkplatz hinter der Sparkassenfiliale in der Königsberger Straße 1, 31008 Elze zwischen 09:40 Uhr und 11:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ausparken den rechts neben sich parkenden Pkw der Geschädigten. Anschließend entfernte sich dieser unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell