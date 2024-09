Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hausfriedensbruch in einer Alfelder Schule

Hildesheim (ots)

Alfeld (KED) - Gestern, am 18.09.2024 wurde bekannt, dass sich eine schulfremde, männliche Person unberechtigt in einer Alfelder Schule aufgehalten hat. Aufmerksame Schüler haben die Person angesprochen und der Lehrerschaft gemeldet. Noch vor dem Eintreffen der Polizei konnte sich die Person in unbekannte Richtung entfernen. Die Polizei Alfeld ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs. Zu anderen Straftaten ist es nach bisherigen Erkenntnissen nicht gekommen. Alle weiteren Alfelder Schulen wurden über den Vorfall informiert. Die männliche Person soll mit einem bordeauxroten Kapuzenpullover und einer schwarzen Jogginghose bekleidet gewesen sein. Zudem soll die Person schlank, ca. 25 Jahre alt und ca. 190 cm groß sein. Hinweise bitte an die Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/80730.

