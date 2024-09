Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hildesheim// Durchsuchung führt zum Auffinden von Beweismitteln

Hildesheim (ots)

ALFELD-(kri)Beamte des Polizeikommissariats Alfeld und des Fachkommissariats 2 in Hildesheim führen momentan unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hildesheim ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz. Dabei richten sich die Ermittlungen gegen einen 36-jährigen Mann, der verdächtig ist, mehr als drei Cannabispflanzen angebaut zu haben.

Mit dem Ziel des Auffindens von Beweismitteln erließ das Amtsgericht Hildesheim auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss für eine Wohnung sowie für die angrenzenden Besitztümer des Beschuldigten in Alfeld.

Der Beschluss wurde am gestrigen Tag, 18.09.2024, vollstreckt. Bei der Durchsuchung wurde u.a. eine große Cannabisplantage festgestellt. Aufgrund der Erkenntnisse wurde durch das Amtsgericht ein weiterer Durchsuchungsbeschluss für die Hauptwohnung des Tatverdächtigen in Hemmingen/Arnum erlassen. In den Räumlichkeiten wurden Datenträger sichergestellt, die nun ausgewertet werden. Der Beschuldigte, der in der Wohnung in Arnum angetroffen wurde, wurde nach der polizeilichen Maßnahme vor Ort entlassen.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

Presseanfragen werden ausschließlich von der Pressestelle der Staatsanwaltschaft beantwortet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell