POL-HI: Motorradunfall bei Alfeld

Hildesheim (ots) - Freden (gen) - Am Morgen des 18.09.2024 zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr kam es in Everode, auf der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 14, zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine aufmerksame Anwohnerin beobachtete, wie ein ca. 60-70 jähriger Herr in einem dunklen PKW den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten VW Caddy touchierte und diesen beschädigte. Nachdem sie den Verursacher darauf ...

