Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Everode - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Freden (gen) - Am Morgen des 18.09.2024 zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr kam es in Everode, auf der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 14, zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine aufmerksame Anwohnerin beobachtete, wie ein ca. 60-70 jähriger Herr in einem dunklen PKW den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten VW Caddy touchierte und diesen beschädigte. Nachdem sie den Verursacher darauf aufmerksam gemacht habe, habe dieser seine Fahrt in Richtung Freden fortgesetzt. Zeugen, die den Unfall ebenfalls beobachtet haben und Hinweise zum Verursacher geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Alfeld in Verbindung zu setzen. Tel.: 0518180730

