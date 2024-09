Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Pkw

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) Eine bislang unbekannte Person beschädigte einen in der Mühlenstr. geparkten Citroën Berlingo. Offensichtlich hatte die Person mit Glasmurmeln, vermutlich unter Nutzung einer Zwille oder ähnlichem, auf die Windschutzscheibe geschossen. Die Murmeln konnten noch am Fahrzeug gefunden werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro. Tatzeit war zwischen dem 04.09.24, 16.00 Uhr und 18.09.24, 06:50 Uhr. Hinweise zum Verursacher erbittet die Polizei Sarstedt unter 05066/9850.

