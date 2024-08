POL-NB: Zufallsfund im Reitbahnviertel

Waren (ots) - Am 14.08.2024 gegen 20:00 Uhr kam es in der Rosa-Luxemburg in Waren zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr aufgrund des Verdachts eines Wohnungsbrandes. In der Wohnung in der 1.Etage eines Mehrfamilienhauses wurden mehrere aktive Rauchmelder festgestellt. Der 27-jährige Wohnungsinhaber befand sich zuvor in der Wohnung und konnte die Brandursache, ein als Aschenbecher genutzter Blumentopf, ausfindig ...

mehr