Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Person nach Arbeitsunfall schwer verletzt.

Breesen (ots)

Am 13.08.2024 gegen 15:00 Uhr kam es in der Ortschaft Pinnow zu einem Arbeitsunfall, bei dem eine Person bei Dachdeckerarbeiten vom Dach gefallen ist. Der 58-jährige Deutsche verrichtete zuvor Arbeiten zur Erneuerung des Dachstuhls eines sanierungsbedürftigen Stallgebäudes. Hierbei soll er auf ein Holzbrett getreten sein, welches nachgegeben habe und zu Bruch gegangen sei. In der weiteren Folge fiel der Arbeiter circa vier Meter in die Tiefe.

Mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen Kopfverletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung ins Klinikum verbracht.

Der Kriminaldauerdienst und das Landesamt für Gesundheit und Soziales übernahmen Ermittlungen am Ereignisort.

